اذاعة وتلفزيون
المصريون أكثر متابعي لمجرد وإليسا
قالت إحدى المنصات الرقمية لتحليل بيانات فيديوهات “يوتوب”، إن مصر تحتل الرتب الأولى في نسبة مشاهدة كليب الفنانة إليسا وسعد لمجرد الجديد الذي يحمل عنوان “من أول دقيقة”. وحسب الإحصائيات نفسها، جاء المصريون في المركز الأول متفوقين على جماهير إليسا من باقي الدول العربية. وشاهد “الكليب” في مصر 5 ملايينأكمل القراءة »
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