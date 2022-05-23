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حوادث

التزوير‭ ‬يطيح‭ ‬بموظف‭ ‬جماعي‭ ‬

منذ 38 ثانية
أطاحت‭ ‬عناصر‭ ‬الفرقة‭ ‬المحلية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬بمفوضية‭ ‬الأمن‭ ‬بسوق‭ ‬السبت‭ ‬أولاد‭ ‬النمة،‭ ‬أخيرا،‭ ‬بموظف‭ ‬جماعي‭ ‬وكاتب‭ ‬عمومي،‭ ‬يشتبه‭ ‬في‭ ‬تورطهما‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتزوير‭ ‬واستعماله‭.‬ وحسب‭ ‬مصادر‭ ‬‮«‬الصباح‮»‬،‭ ‬فإن‭ ‬الموظف‭ ‬الجماعي‭ ‬الذي‭ ‬يشتغل‭ ‬ببني‭ ‬ملال‭ ‬استغل‭ ‬صفته‭ ‬ونفوذه‭ ‬للاتجار‭ ‬في‭ ‬شهادة‭ ‬تصحيح‭ ‬الإمضاء،‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬كاتب‭ ‬عمومي‭ ‬يتحدر‭ ‬من‭ ‬سوق‭أكمل القراءة »


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