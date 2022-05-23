حوادث
التزوير يطيح بموظف جماعي
أطاحت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بسوق السبت أولاد النمة، أخيرا، بموظف جماعي وكاتب عمومي، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله. وحسب مصادر «الصباح»، فإن الموظف الجماعي الذي يشتغل ببني ملال استغل صفته ونفوذه للاتجار في شهادة تصحيح الإمضاء، بتنسيق مع كاتب عمومي يتحدر من سوقأكمل القراءة »
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