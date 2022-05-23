fbpx
حوادث

اعتقال‭ ‬معنفي‭ ‬امرأة‭ ‬بمكناس

منذ 36 ثانية
تفاعلت‭ ‬ولاية‭ ‬أمن‭ ‬مكناس،‭ ‬مع‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬نشر،‭ ‬أخيرا،‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬تظهر‭ ‬فيه‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬يعرضون‭ ‬امرأة‭ ‬خمسينية‭ ‬للضرب‭ ‬والجرح‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬من‭ ‬المارة‭ ‬بالشارع‭ ‬العام‭ ‬بحي‭ ‬‮«‬الزيتون‭” ‬بمكناس‭ ‬لأسباب‭ ‬لم‭ ‬يفصح‭ ‬عنها‭. ‬وجرى‭ ‬نقل‭ ‬الضحية‭ ‬على‭ ‬وجه‭ ‬السرعة‭ ‬إلى‭ ‬مستعجلات‭ ‬مستشفى‭ ‬محمد‭ ‬الخامس‭ ‬لتلقي‭ ‬الإسعافات‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 36 ثانية


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة