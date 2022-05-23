حوادث
اعتقال معنفي امرأة بمكناس
تفاعلت ولاية أمن مكناس، مع مقطع فيديو نشر، أخيرا، على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه مجموعة من الأشخاص يعرضون امرأة خمسينية للضرب والجرح على مرأى من المارة بالشارع العام بحي «الزيتون” بمكناس لأسباب لم يفصح عنها. وجرى نقل الضحية على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس لتلقي الإسعافاتأكمل القراءة »
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