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دخول الأخلاق في الأجندة الدولية
قوى كبرى تستخدمها لشرعنة العمليات العسكرية وتسويقها للرأي العام أصبحت الشعوب تسمع صوتها، ولم تعد القضايا الدبلوماسية حكرا على دوائر ضيقة ونخبوية. في الواقع، لقد أصبح الرأي العام وكسبه وعدم معارضته، رهانا وطنيا ودوليا على السواء. صحيح أنه يشكل منذ زمن طويل عنصرا هاما في القرار الدولي، لكن العولمة وتطورأكمل القراءة »
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