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دخول‭ ‬الأخلاق‭ ‬في‭ ‬الأجندة‭ ‬الدولية

منذ 31 ثانية
قوى‭ ‬كبرى‭ ‬تستخدمها‭ ‬لشرعنة‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬وتسويقها‭ ‬للرأي‭ ‬العام أصبحت‭ ‬الشعوب‭ ‬تسمع‭ ‬صوتها،‭ ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬القضايا‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬حكرا‭ ‬على‭ ‬دوائر‭ ‬ضيقة‭ ‬ونخبوية‭. ‬في‭ ‬الواقع،‭ ‬لقد‭ ‬أصبح‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬وكسبه‭ ‬وعدم‭ ‬معارضته،‭ ‬رهانا‭ ‬وطنيا‭ ‬ودوليا‭ ‬على‭ ‬السواء‭. ‬صحيح‭ ‬أنه‭ ‬يشكل‭ ‬منذ‭ ‬زمن‭ ‬طويل‭ ‬عنصرا‭ ‬هاما‭ ‬في‭ ‬القرار‭ ‬الدولي،‭ ‬لكن‭ ‬العولمة‭ ‬وتطور‭أكمل القراءة »


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منذ 31 ثانية


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