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الرياضة

السوالم يتعادل مع الرجاء دون عبوب

منذ 32 ثانية
تعادل الرجاء الرياضي وشباب السوالم (2-2)، أول أمس (السبت)، في المباراة الودية التي جمعتهما بملعب الكولف بالجديدة. وسجل للرجاء اللاعب سفيان بنجديدة (هدفان)، فيما سجل هدفي السوالم مصطفى الصهد وسفيان حاريس. وغاب زكرياء عبوب، مدرب شباب السوالم، عن المباراة، بينما تدوول خبر يفيد انسحاب المدرب من مسؤولية تدريب الفريق السالمي،أكمل القراءة »


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منذ 32 ثانية


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