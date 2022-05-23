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الصباح الفني

أغوتان تحتفل بعيد ميلاد زوجها

منذ 42 ثانية
  تقاسمت الإعلامية إيمان أغوتان مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورة من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها عبد الله الجعفري، الإعلامي بقناة “ميدي 1 تي في”. واتسم الحفل بأجواء بسيطة بحضور ابنتيهما، والذي علقت عليه أغوتان قائلة “كل عام وأنت بألف خير يا غالي…كل عام وأنت الأمان والسند ليأكمل القراءة »


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منذ 42 ثانية


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