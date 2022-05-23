الصباح الفني
أغوتان تحتفل بعيد ميلاد زوجها
تقاسمت الإعلامية إيمان أغوتان مع متابعي صفحتها الرسمية على “إنستغرام” صورة من أجواء الاحتفال بعيد ميلاد زوجها عبد الله الجعفري، الإعلامي بقناة “ميدي 1 تي في”. واتسم الحفل بأجواء بسيطة بحضور ابنتيهما، والذي علقت عليه أغوتان قائلة “كل عام وأنت بألف خير يا غالي…كل عام وأنت الأمان والسند ليأكمل القراءة »
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