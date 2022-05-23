الرياضة
“دونور” يغلق أبوابه بعد الديربي
يغلق ملعب محمد الخامس في وجه الوداد والرجاء، مباشرة بعد احتضانه مباراة الديربي في 19 يونيو المقبل. وعلمت “الصباح”، أن الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، طلبت تسلم «دونور»، إلى جانب ملعبين آخرين، مرشحين لاحتضان نهائيات كأس إفريقيا للإناث. وسيضطر الوداد والرجاء للبحث عن ملاعب لإجراء مبارياتهما مباشرة بعد الديربي. ويستضيف المغربأكمل القراءة »
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