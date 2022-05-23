وطنية
بنموسى يكاد “يشك” في إصلاحه للتعليم
مشاورات وطنية حول تجويد المدرسة تعيد النقاش إلى نقطة البداية يبدو أن شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تراوده شكوك في إصلاحه التعليم، إذ أطلق مبادرة جديدة لخوض نقاش عمومي حول إصلاح المنظومة، في إطار تفاعلي مع المواطنين، رغم أنه كان رئيس لجنة النموذج التنموي الجديد. وينتظر أنأكمل القراءة »
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