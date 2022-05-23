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وطنية

بنموسى‭ ‬يكاد‭ “‬يشك‭” ‬في‭ ‬إصلاحه‭ ‬للتعليم‭  ‬

منذ 52 ثانية
مشاورات‭ ‬وطنية‭ ‬حول‭ ‬تجويد‭ ‬المدرسة‭ ‬تعيد‭ ‬النقاش‭ ‬إلى‭ ‬نقطة‭ ‬البداية يبدو‭ ‬أن‭ ‬شكيب‭ ‬بنموسى،‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬الوطنية‭ ‬والتعليم‭ ‬الأولي‭ ‬والرياضة،‭ ‬تراوده‭ ‬شكوك‭ ‬في‭ ‬إصلاحه‭ ‬التعليم،‭ ‬إذ‭ ‬أطلق‭ ‬مبادرة‭ ‬جديدة‭ ‬لخوض‭ ‬نقاش‭ ‬عمومي‭ ‬حول‭ ‬إصلاح‭ ‬المنظومة،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تفاعلي‭ ‬مع‭ ‬المواطنين،‭ ‬رغم‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬النموذج‭ ‬التنموي‭ ‬الجديد‭. ‬وينتظر‭ ‬أن‭أكمل القراءة »


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منذ 52 ثانية


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