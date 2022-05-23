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اشويكة: تأبين اليوم الوطني للمسرح
المخرج تأسف على الصمت العام الذي بصم الاحتفال بالذكرى اعتبر المخرج إدريس اشويكة أن الاحتفال باليوم الوطني للمسرح ويومه العالمي هذه السنة تحول إلى تأبين، بدلا من أن يكون مناسبة لتقديم برمجة خاصة تليق بالحدث. وقال اشويكة ل”الصباح” “كنا نأمل باعتبارنا فاعلين في المجال ومهنيين وفرقا مسرحية ومنظمين أن تعرفأكمل القراءة »
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