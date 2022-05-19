أكادير.. توقيف شرطي بسبب السياقة وارتكاب حادثة تحت تأثير الكحول

فتحت مصالح ولاية أمن أكادير، مساء اليوم الخميس، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكاب موظف شرطة لحادثة سير بجروح والسياقة في حالة غير ملائمة بسبب تناول الكحول.

وحسب المعاينات المنجزة، فإن موظف الشرطة الموقوف، وهو برتبة مقدم شرطة ويعمل بولاية أمن أكادير، قد تسبب في حادثة سير بجروح بشارع الجيش الملكي بنفس المدينة، وذلك نتيجة حالة السكر التي كان عليها.

وقد تم الاحتفاظ بالشرطي المخالف تحت تدبير الحراسة النظرية، بعد تلقيه العلاجات الضرورية الناشئة عن الحادثة، وذلك رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء المسطرة القضائية لترتيب الإجراءات الادارية التي يفرضها النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني في حق الشرطي الموقوف.