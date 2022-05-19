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أحياء تشرب “الأوحال”

منذ 35 ثانية
طين في مياه الخميسات والغوانم والرماني وزحيليكة لم تتمكن الثقب المائية من تعويض عجز السدود الجافة ووصلت نسبة المياه في الآبار التي لجأ إليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب إلى الحضيض وبدأت صنابير بعض الأحياء تصب مياها ممزوجة بالطين. وتوصلت السلطات بشكايات سكان يحتجون على قلة صبيب الصنابير وتلونأكمل القراءة »


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منذ 35 ثانية


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