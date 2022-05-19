ملف الصباح
الأسر: “لينا الله”
يسود الارتباك الأسر المغربية، بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار المواد الأساسية، آخرها المحروقات التي وصلت أسعارها إلى رقم قايسي غير مسبوق. هذه الزيادة وضعت الأسر في المحك، فأغلبها غير قادر على مسايرتها، سيما بعد تجربة مريرة خلال جائحة كورونا، دفعتها إلى إنفاق قسم كبير من مدخراتها، لتجد نفسها أمام خيارين،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا