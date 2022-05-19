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مجتمع

جمعيات الإعاقة تصل الباب المسدود

منذ 4 دقائق
لم يتبق لأسر الأطفال الذين يعانون إعاقات ذهنية، سوى النزول إلى الشارع، بعدما رفضت الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون الوطني، الاستجابة لمطالب رفعتها إليهما في الآونة الأخيرة، تتعلق بمراجعة دفتر التحملات ودليل المساطر، إضافة إلى عدد من النقاط، التي من شأنها الحفاظ عل استمرار الخدمة لصالح هذه الفئة، التي تعاني فيأكمل القراءة »


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