مجتمع
جمعيات الإعاقة تصل الباب المسدود
لم يتبق لأسر الأطفال الذين يعانون إعاقات ذهنية، سوى النزول إلى الشارع، بعدما رفضت الوزارة الوصية ومؤسسة التعاون الوطني، الاستجابة لمطالب رفعتها إليهما في الآونة الأخيرة، تتعلق بمراجعة دفتر التحملات ودليل المساطر، إضافة إلى عدد من النقاط، التي من شأنها الحفاظ عل استمرار الخدمة لصالح هذه الفئة، التي تعاني فيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا