حوادث
الرصاص لتفكيك عصابة بمكناس
تفاعلت المديرية العامة للأمن الوطني، بسرعة مع مقطع فيديو متداول على تطبيقات التراسل الفوري، يوثق لإشهار مجموعة من عناصر الشرطة سلاحهم الوظيفي لتوقيف شخص في حالة اندفاع قوية ويحمل سلاحا أبيض من الحجم الكبير يهدد به سلامة الأشخاص والممتلكات. وأظهرت مراجعة سجلات العمليات الأمنية المسجلة على الصعيد الوطني أن الأمرأكمل القراءة »
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