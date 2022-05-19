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حوادث

الرصاص‭ ‬لتفكيك‭ ‬عصابة‭ ‬بمكناس

منذ دقيقتين
تفاعلت‭ ‬المديرية‭ ‬العامة‭ ‬للأمن‭ ‬الوطني،‭ ‬بسرعة‭ ‬مع‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬متداول‭ ‬على‭ ‬تطبيقات‭ ‬التراسل‭ ‬الفوري،‭ ‬يوثق‭ ‬لإشهار‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬سلاحهم‭ ‬الوظيفي‭ ‬لتوقيف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬اندفاع‭ ‬قوية‭ ‬ويحمل‭ ‬سلاحا‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭ ‬يهدد‭ ‬به‭ ‬سلامة‭ ‬الأشخاص‭ ‬والممتلكات‭.‬ وأظهرت‭ ‬مراجعة‭ ‬سجلات‭ ‬العمليات‭ ‬الأمنية‭ ‬المسجلة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الوطني‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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