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المهندسون… فرصة إثبات الذات
أول جائزة وطنية للتعريف بالإبداعات الهندسية والمعمارية للشباب رغم أن المغرب يتوفر على مدارس ومعاهد عليا، لتكوين المهندسين المعماريين، إلا أن سوق الهندسة فيه ما يزال ضعيفا، بالنظر إلى غياب كفاءات في المستوى العالي، التي من شأنها تصميم مبان وأشكال هندسية مبتكرة، ويضطر المغرب إلى الاستعانة بمعماريين أجانب، كماأكمل القراءة »
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