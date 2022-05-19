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المهندسون‭… ‬فرصة‭ ‬إثبات‭ ‬الذات‭ ‬

منذ دقيقتين
الإرث‭ ‬المعماري‭ ‬الوطني‭ ‬خزان‭ ‬للإبداع‭  (‬خاص‭) ‬
أول‭ ‬جائزة‭ ‬وطنية‭ ‬للتعريف‭ ‬بالإبداعات‭ ‬الهندسية‭ ‬والمعمارية‭ ‬للشباب‭ ‬ رغم‭ ‬أن‭ ‬المغرب‭ ‬يتوفر‭ ‬على‭ ‬مدارس‭ ‬ومعاهد‭ ‬عليا،‭ ‬لتكوين‭ ‬المهندسين‭ ‬المعماريين،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬سوق‭ ‬الهندسة‭ ‬فيه‭ ‬ما‭ ‬يزال‭ ‬ضعيفا،‭ ‬بالنظر‭ ‬إلى‭ ‬غياب‭ ‬كفاءات‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬العالي،‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬تصميم‭ ‬مبان‭ ‬وأشكال‭ ‬هندسية‭ ‬مبتكرة،‭ ‬ويضطر‭ ‬المغرب‭ ‬إلى‭ ‬الاستعانة‭ ‬بمعماريين‭ ‬أجانب،‭ ‬كما‭أكمل القراءة »


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