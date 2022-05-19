اذاعة وتلفزيون
“صالون زهرة” على “شاهد VIP”
منذ عرض مسلسل “صالون زهرة” لنادين نجيم ومعتصم النهار، في غشت الماضي، لقيت أحداثه تفاعلا كبيرا من قبل الجمهور وتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. وأعلنت شركة “الصباح” عن انطلاق تصوير الموسم الثاني من مسلسل “صالون زهرة”، والذي سيعرض على منصة “شاهد VIP”، ليكون جاهزا للعرض بعد الانتهاء من العمليات الفنية. ومسلسلأكمل القراءة »
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