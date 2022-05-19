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الرياضة

تصدير اللاعبين… وجه آخر للأزمة

منذ دقيقتين
صدرت البطولة 47 لاعبا منذ 2017 بتقدم طفيف عن السنوات السابقة وغانا ونيجيريا وكوت ديفوار الأفضل إفريقيا نشر مركز الدراسات الرياضية المتخصص «سيس»، تقريرا عن أفضل مراكز التكوين في العالم، بناء على إحصائيات انتقالات اللاعبين في العالم، منذ 2017. ودون مفاجأة، تصدرت مراكز تكوين فرنسا الترتيب، متبوعة بهولندا، فيما حلأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين


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