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بلانات

منذ 3 دقائق
سينما يعد‭ ‬فيلم‮ ‬‭”‬أفاتار‭” ‬،‭ ‬وفقا‭ ‬لتقارير‭ ‬صحافية،‭ ‬أغلى‭ ‬فيلم أنتج‮ ‬على‭ ‬الإطلاق‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬السينما‭ ‬العالمية،‭ ‬وبعد‭ ‬13‭ ‬عاما‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬الجزء‭ ‬الأول،‭ ‬يستعد‭ ‬المشاهدون‭ ‬لاستقبال‭ ‬‮ ‬‭”‬أفاتار2‭”‬،‭ ‬الذي‭ ‬أنفقت‭ ‬عليه‭ ‬بدوره‭ ‬ميزانية‭ ‬ضخمة‭ ‬تبلغ‭ ‬250‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬ ويرتقب‭ ‬أن‭ ‬يعيد‭ ‬كل‭ ‬من‭ “‬سام‭ ‬ورثينجتون‭” ‬و‭”‬زوي‭ ‬سالدانا‭”‬،‭ ‬تمثيل‭ ‬أدوارهما‭ ‬في‭ ‬دور‭ “‬جيك‭ ‬سولي‭”أكمل القراءة »


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