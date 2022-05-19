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بلانات
سينما يعد فيلم ”أفاتار” ، وفقا لتقارير صحافية، أغلى فيلم أنتج على الإطلاق في تاريخ السينما العالمية، وبعد 13 عاما من تقديم الجزء الأول، يستعد المشاهدون لاستقبال ”أفاتار2”، الذي أنفقت عليه بدوره ميزانية ضخمة تبلغ 250 مليون دولار. ويرتقب أن يعيد كل من “سام ورثينجتون” و”زوي سالدانا”، تمثيل أدوارهما في دور “جيك سولي”أكمل القراءة »
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