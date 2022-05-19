حوادث
4 سنوات لـ “بيدوفيل” بطنجة
وجهت له تهمة استغلال قاصرين جنسيا وتصويرهما بالإغراء والتهديد بتت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في جلسة عقدتها الأسبوع الماضي، في ملف أخلاقي يتابع فيه “بيدوفيل” متهم بجناية “استغلال قاصرين دون سن 12 سنة جنسيا وتصويرهما تحت طائلة الإغراء والتهديد”، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية يؤديهاأكمل القراءة »
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