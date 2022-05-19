حوادث
حجز 3000 “قرقوبية” بمكناس
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن مكناس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح السبت الماضي، من إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 26 و35 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وسط شبابأكمل القراءة »
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