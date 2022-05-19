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السينما في الجامعة
نظمت الجمعية المغربية للأبحاث الأكاديمية في السينما بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ندوة علمية حول “تدريس السينما في الجامعة المغربية”. وعرف اللقاء مشاركة باحثين من مختلف المؤسسات الجامعية المغربية والمعاهد المختصة بالبحث والتكوين في مجال السينما، في مسعى لتشخيص واقع تدريس السينما ومسالك النهوض بالدرس السينمائي الجامعي. وعرضت في اللقاء مداخلاتأكمل القراءة »
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