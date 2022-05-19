fbpx
اذاعة وتلفزيون

السينما في الجامعة

منذ دقيقتين
نظمت الجمعية المغربية للأبحاث الأكاديمية في السينما بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، ندوة علمية حول “تدريس السينما في الجامعة المغربية”. وعرف اللقاء مشاركة باحثين من مختلف المؤسسات الجامعية المغربية والمعاهد المختصة بالبحث والتكوين في مجال السينما، في مسعى لتشخيص واقع تدريس السينما ومسالك النهوض بالدرس السينمائي الجامعي. وعرضت في اللقاء مداخلاتأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة