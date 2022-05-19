حوادث
اختطاف زوجة بتازة
أحالت المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لدى أمن تازة، على الوكيل العام باستئنافية المدينة، شخصا عمره 40 سنة، متهم باختطاف امرأة متزوجة واحتجازها، وتصويرها في أوضاع مخلة بالحياء والتهديد بنشر الصور للتشهير بها، قبل أن تتقدم بشكاية في مواجهته أمرت النيابة العامة بالتحقيق فيها. وأنجزت عناصر الشرطة بالدائرة الثالثة، إجراء مسطرياأكمل القراءة »
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