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حوادث

اختطاف‭ ‬زوجة‭ ‬بتازة

منذ دقيقتين
أحالت‭ ‬المصلحة‭ ‬الجهوية‭ ‬للشرطة‭ ‬القضائية‭ ‬لدى‭ ‬أمن‭ ‬تازة،‭ ‬على‭ ‬الوكيل‭ ‬العام‭ ‬باستئنافية‭ ‬المدينة،‭ ‬شخصا‭ ‬عمره‭ ‬40‭ ‬سنة،‭ ‬متهم‭ ‬باختطاف‭ ‬امرأة‭ ‬متزوجة‭ ‬واحتجازها،‭ ‬وتصويرها‭ ‬في‭ ‬أوضاع‭ ‬مخلة‭ ‬بالحياء‭ ‬والتهديد‭ ‬بنشر‭ ‬الصور‭ ‬للتشهير‭ ‬بها،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تتقدم‭ ‬بشكاية‭ ‬في‭ ‬مواجهته‭ ‬أمرت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬فيها‭.‬ وأنجزت‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬بالدائرة‭ ‬الثالثة،‭ ‬إجراء‭ ‬مسطريا‭أكمل القراءة »


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