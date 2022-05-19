وطنية
ميراوي يغضب طلبة الدكتوراه
هدد طلبة الدكتوراه بالانسحاب من الدراسة، خاصة أنهم تلقوا أخبارا صادمة، تتعلق بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من المنح، إذ اكتشفوا أنهم سيحرمون منها، بعد استفسارهم الادارة، والتي أخبرتهم بدورها بأن الوزارة حددت «كوطا» في 70 بالمائة من الطلبة، الذين سيستفيدون من المنح المقدمة. وعبر الطلبة الذين يعتبرون أنفسهمأكمل القراءة »
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