fbpx
وطنية

ميراوي يغضب طلبة الدكتوراه

منذ دقيقتين
هدد طلبة الدكتوراه بالانسحاب من الدراسة، خاصة أنهم تلقوا أخبارا صادمة، تتعلق بعدم إدراج أسمائهم ضمن لوائح المستفيدين من المنح، إذ اكتشفوا أنهم سيحرمون منها، بعد استفسارهم الادارة، والتي أخبرتهم بدورها بأن الوزارة حددت «كوطا» في 70 بالمائة من الطلبة، الذين سيستفيدون من المنح المقدمة. وعبر الطلبة الذين يعتبرون أنفسهمأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة