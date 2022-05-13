“سامبلون” تطلق رابع دورة تكوينية في الرقمنة بأكادير

تطلق المجموعة الفرنسية “سامبلون” و”ديجيتال” أفريقيا، بشراكة مع وزارة الاقتصاد الألمانية للتعاون والتنمية، ابتداء من الاثنين المقبل ببتكنوبارك أكادير، رابع دورة تكوينية لها في مهن الرقمنة وتطوير الويب والهاتف .

وأوضحت كريمة فنان، المكلفة بعمليات فرع المغرب لـ”سامبلون”، أن هذه الدورة المجانية، المنظمة في إطار برنامج “Talent 4 Startups، المطور من قبل كل من “ديجيتال أفريكا” و “ميك إت” في إفريقيا، تروم دعم وتدريب المواهب الصاعدة في المهن التقنية والرقمية بالقارة الأفريقية، عبر تغطية تكاليف تدريبهم وتسهيل عملية توظيفهم من قبل الشركات الناشئة في هذا القطاع، ثم صقل مهاراتهم بما يتناسب وحاجيات الشركات الفاعلة محليا.

وأضافت فنان، في اتصال مع “الصباح” أن المواهب، التي تم اختيارها عن طريق مقابلات شخصية وتقنية، والبالغ عددهم 20 شخصا، ستستفيد من تكوين متخصص على مدى 4 أشهر، يشاركون خلاله في العمل على مشاريع حقيقية لشركات متعاقدة، بغرض تعزيز مؤهلاتهم وطاقاتهم الإنتاجية في المهن الرقمية.

يشار إلى أن المجموعة الفرنسية “سامبلون”، فتحت أولى فروعها بالمملكة في 2018، تحت اسم “Salomon Maghreb”، وأطلقت، بشراكة مع المجمع الشريف للفوسفاط، مدراس “يو كود” المتخصصة في تكوين الشغوفين بمجال البرمجة والرقميات، في كل من آسفي واليوسفية. كما تقوم بتدريب أزيد من 160 متعلما كل سنة، بشكل مجاني، في المهن الرقمية.

(ي.ع)