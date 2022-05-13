كوفيد-19 : 73 إصابة جديدة وأزيد من 6 ملايين و316 ألف ملقح بالكامل

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 73 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 39 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية. وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و316 ألفا و885 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و295 ألفا و514 شخصا، مقابل 24 مليونا و815 ألف و926 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و165 ألفا و625 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و3 حالات، بنسبة تعاف تبلغ 98,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (22)، والرباط سلا القنيطرة (17) ومراكش آسفي (13)، والشرق (8)، وسوس ماسة (5)، وطنجة تطوان الحسيمة (3) وفاس مكناس (3) ودرعة تافيلالت (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 551 حالة، في حين تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 18 حالة.

بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.