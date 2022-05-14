وطنية
وقاحة “بلا حدود” على “فرانس 24”
السحيمي يكشف الوجه الخفي لمنظمة “حقوقية” تخصصت في الإساءة إلى الوحدة الترابية للمملكة وصف مصطفى السحيمي، أستاذ القانون العام والعلوم السياسية، تصريحات كريستوفر ديلوار، كاتب عام «مراسلون بلاحدود» بخصوص المغرب بأنها وقحة وعدائية وتخرق مقتضيات المادة 10 من الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، من خلال مهاجمة مؤسسة قضائية خدمة لدعاية مشبوهة.أكمل القراءة »
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