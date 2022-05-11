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وطنية

القمح‭ ‬الأوكراني‭ ‬يهدد‭ ‬موائد‭ ‬المغاربة‭ ‬

منذ 5 دقائق
تقرير‭ ‬دولي‭: ‬المملكة‭ ‬ستواجه‭ ‬تحديات‭ ‬كبرى‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬حاجياتها‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭ ‬ في‭ ‬وقت‭ ‬استعرت‭ ‬فيه‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا،‭ ‬أصبح‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬حافة‭ ‬أزمة‭ ‬نقص‭ ‬إمدادات‭ ‬القمح،‭ ‬وخاصة‭ ‬المغرب‭ ‬وبعض‭ ‬دول‭ ‬شمال‭ ‬إفريقيا‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬تونس،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬المملكـة‭ ‬تواجه‭ ‬شبح‭ ‬الجفاف،‭ ‬وهو‭ ‬أقسى‭ ‬موســم‭ ‬يعيشــه‭ ‬المغرب‭ ‬منذ‭أكمل القراءة »


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