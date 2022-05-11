وطنية
القمح الأوكراني يهدد موائد المغاربة
تقرير دولي: المملكة ستواجه تحديات كبرى في توفير حاجياتها من هذه المادة في وقت استعرت فيه الحرب بين روسيا وأوكرانيا، أصبح العالم على حافة أزمة نقص إمدادات القمح، وخاصة المغرب وبعض دول شمال إفريقيا من قبيل تونس، إذ أن المملكـة تواجه شبح الجفاف، وهو أقسى موســم يعيشــه المغرب منذأكمل القراءة »
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