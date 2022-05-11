وطنية
“صفقة” برنامج العمل تثير الجدل بمجلس الرباط
أعلن مجلس الرباط عن منح مكتب دراسات خاص مهمة إعداد برنامج عمل الجماعة، في صفقة رفض الكشف عن قيمتها. وأفادت مصادر من داخل المجلس أن الأغلبية انفردت بموضوع مخطط العمل، دون إشراك مستشاري المعارضة، الذين احتجوا خلال دورة ماي على القرار، واعتبار المنهجية التي اعتمدتها العمدة مخالفة لمقومات ومراحل الإعداد،أكمل القراءة »
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