الصباح الفني
قالوا
الشوبي كتب الممثل محمد الشوبي تدوينة على فيسبوك جاء فيها «كلمة الحق تحرق، لذلك لا يمكن أن يتحملها من يكتمها ولا من يواجه بها». أحلام كتبت الممثلة أحلام شرف الدين على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “حتى لا تكون الحياة مملة، اصنع سعادتك بنفسك ولا تنتظرها من أحد”. الأغا كتبأكمل القراءة »
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