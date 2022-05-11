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الصباح الفني

قالوا

منذ 4 دقائق
الشوبي كتب‭ ‬الممثل‭ ‬محمد‭ ‬الشوبي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬فيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ ‬‮«‬كلمة‭ ‬الحق‭ ‬تحرق،‭ ‬لذلك‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتحملها‭ ‬من‭ ‬يكتمها‭ ‬ولا‭ ‬من‭ ‬يواجه‭ ‬بها‮»‬‭.‬ أحلام كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬أحلام‭ ‬شرف‭ ‬الدين‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تكون‭ ‬الحياة‭ ‬مملة،‭ ‬اصنع‭ ‬سعادتك‭ ‬بنفسك‭ ‬ولا‭ ‬تنتظرها‭ ‬من‭ ‬أحد‭”.‬ الأغا كتب‭أكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق


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