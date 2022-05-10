مجتمع
حقوقيـون يتضامنـون مـع “الصبـاح” فـي فـاس
تضامن حقوقيون وفعاليات مع جريدة “الصباح” ومراسلها بولاية فاس، إثر هجمة شعواء شنها صاحب موقع إلكتروني محلي متخصص في النقل والتشهير والسب والقذف، بسبب نشر خبر إدانته بـ”السورسي” دون إشارة لاسمه، أو لموقعه، مستعينا في ذلك بمدون متخصص في ابتزاز السياسيين. وتساءل المتضامنون عن الجهة التي تحمي الشخصين رغم مغالاتهماأكمل القراءة »
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