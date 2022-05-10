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ملاكم اخترق الممر الملكي

منذ 6 ثواني
أكد أمام ضباط التحقيق أن هدفه طلب “كريمة” أو وظيفة في الشرطة تسبب ملاكم في إثارة حالة استنفار أمني قصوى، بعدما اعترض سيارة الموكب الملكي بحي بطانة بسلا، نهاية الأسبوع الماضي، وجرى نقله إلى مقر المصلحة الإقليمية للاستعلامات العامة بالأمن الإقليمي بالمدينة، بعدما وصل إلى السيارة الملكية، ليتم الاستماع إليهأكمل القراءة »


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منذ 6 ثواني
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