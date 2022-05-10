مجتمع
قافلة تحسيسية لفائدة سائقي الطاكسيات
نظمت وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أخيرا قافلة تحسيسية لفائدة السائقين المحترفين بقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بالحسيمة، وهي القافلة التي تنظم في إطار المشروع الملكي الخاص بتعميم الحماية الاجتماعية، والتي ستمكن في مرحلتها الأولى العمال غير الأجراء من الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض وتقاعد الضمان الاجتماعي. وحسبأكمل القراءة »
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