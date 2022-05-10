حوادث
مداهمة مقاهي “شيشة” بسيدي رحال
شبهات بتواطؤ الدرك المحلي ووكيل الملك يستقدم درك برشيد لإعمال القانون شنت مصالح الدرك الملكي تحت الإشراف الشخصي لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية برشيد، السبت الماضي، مداهمات أمنية استهدفت عددا كبيرا من مقاهي الشيشة بسيدي رحال، التي تنشط ضدا على القانون، والتي أصبحت فضاء للتجمعات المشبوهة التي تتميز باحتضان القاصراتأكمل القراءة »
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