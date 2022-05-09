الصباح الفني
أسد تظهر بعد غياب
تداولت عدد من الصفحات الخاصة بأخبار الفن والمشاهير عبر تطبيق تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام أحدث إطلالة للفنانة القديرة خديجة أسد، التي حرصت من خلالها على تهنئة متابعيها بمناسبة عيد الفطر. وأطلت خديجة أسد على متابعيها عبر تطبيق الأنستغرام، من خلال صورة حديثة أرفقتها بتعليق جاء فيه “عواشر مباركة مسعودة”. مباشرةأكمل القراءة »
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