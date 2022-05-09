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الرياضة

5 ملايير ومجد إفريقي ينتظران الوداد

منذ 6 دقائق
الفريق اقترب من النهائي وعائدات هامة وتنتظره مشاركة تاريخية في «الموندياليتو» بات الوداد الرياضي قريبا من تحقيق عائدات مالية قياسية، بعدما فاز على بيترو أتلتيكو الأنغولي، أول أمس (السبت)، بملعبه، بثلاثة أهداف لواحد، لحساب ذهاب نصف نهاية عصبة أبطال إفريقيا، والتي قربته بشكل كبير من لعب نهائي المسابقة القارية. ومنأكمل القراءة »


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