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ما الذي تنتظره الحكومة للحد من ارتفاع الأسعار؟
المعطيات الصادرة عن بنك المغرب غير مطمئنة والمؤشرات لا تدعو للارتياح بقلم: عبد السلام الصديقي (*) تبين المعطيات الصادرة عن بنك المغرب، بعد اجتماع مجلسه بتاريخ 22 مارس الماضي، وضعية ماكرو اقتصادية غير مطمئنة إطلاقا، على الأقل بالنسبة إلى السنة الجارية. وخلافا لما كان منتظرا، فإن معدل النمو، حسبأكمل القراءة »
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