fbpx
منبر

ما‭ ‬الذي‭ ‬تنتظره‭ ‬الحكومة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار؟

منذ 3 دقائق
المعطيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬المغرب‭ ‬غير‭ ‬مطمئنة‭ ‬والمؤشرات‭ ‬لا‭ ‬تدعو‭ ‬للارتياح‭ ‬ بقلم‭: ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬الصديقي‭ ‬‭(*)‬ تبين‭ ‬المعطيات‭ ‬الصادرة‭ ‬عن‭ ‬بنك‭ ‬المغرب،‭ ‬بعد‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلسه‭ ‬بتاريخ‭ ‬22‭ ‬مارس‭ ‬الماضي،‭ ‬وضعية‭ ‬ماكرو‭ ‬اقتصادية‭ ‬غير‭ ‬مطمئنة‭ ‬إطلاقا،‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬السنة‭ ‬الجارية‭. ‬وخلافا‭ ‬لما‭ ‬كان‭ ‬منتظرا،‭ ‬فإن‭ ‬معدل‭ ‬النمو،‭ ‬حسب‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة