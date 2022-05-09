الرياضة
شغب في مباراة الرجاء والدفاع
شهدت مباراة الرجاء الرياضي والدفاع الجديدي، الجمعة الماضي، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية، أحداث شغب، اضطر معها رجال الأمن للتدخل في المدرجات. وعاينت «الصباح» تبادلا للرشق بالقنينات في مدرجات جمهور الدفاع الجديدي، الذي حضر بالمئات لتشجيع فريقه، ليضطر الأمن للصعود للمدرجات بكثرة لاعتقال البعض، وإنهاء الشغب، وإبعاد بعض جماهيرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا