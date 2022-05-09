الصباح الفني
بوسيل تكشف صور ابنتيها مع تامر
نشرت المغنية المعتزلة المغربية بسمة بوسيل، زوجة الفنان المصري تامر حسني، أول صور رسمية لابنتيهما تالية وأمايا، في ظهور علني هو الأول، بعدما كان يرفض والدهما تامر حسني ظهورهما في أي وسيلة إعلامية، ويخفي ملامحهما في أي صور ينشرها عبر حساباته على مواقع التواصل. وشاركت بسمة بوسيل بشكل مفاجئ، صورأكمل القراءة »
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