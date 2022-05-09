الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي دعا رشيد الطاوسي، مدرب الرجاء الرياضي، لاعبيه والطاقم الذي يعمل معه، إلى مأدبة غداء، نهاية الأسبوع الماضي، بعد الفوز على الدفاع الجديدي، بهدفين لصفر، لحساب الجولة 23 من البطولة الوطنية. ويسعى الطاوسي من خلال هذه الخطوة، لتحفيز لاعبيه ودعمهم قبل المباريات المقبلة المهمة، خاصة مباراة الديربي أمام متصدرأكمل القراءة »
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