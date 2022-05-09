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الصباح الفني

مشاهير‭ ‬في‭ “‬أوطونتيك‭ ‬فاشن‭ ‬شو‭”‬

منذ دقيقتين
نعمان بلعياشي (خاص)
تحتضن‭  ‬طنجة‭ ‬يومي‭ ‬10‭ ‬و11‭ ‬يونيو‭ ‬المقبل‭  ‬النسخة‭  ‬الثانية‭ ‬لعرض‭ ‬الأزياء‭ “‬أوطونتيك‭ ‬فاشن‭ ‬شو‭” ‬بفندق‭ ‬موفنبيك‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ”‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬أفضل‭”‬‭.‬ وكما‭ ‬دأب‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ “‬أوطونتيك‭ ‬فاشن‭ ‬شو‭” ‬في‭ ‬نسخته‭ ‬السابقة،‭ ‬ستكون‭ ‬عروس‭ ‬الشمال‭ ‬شاهدة‭ ‬على‭ ‬عرض‭ ‬أزياء‭ ‬عالمي‭ ‬وبلاتو‭ ‬فني‭ ‬متنوع‭ ‬تتخلله‭ ‬لحظات‭ ‬من‭ ‬الإبهار‭ ‬والجمال‭ ‬لتصاميم‭ ‬10‭ ‬مصممين‭أكمل القراءة »


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