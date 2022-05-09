الصباح الفني
مشاهير في “أوطونتيك فاشن شو”
تحتضن طنجة يومي 10 و11 يونيو المقبل النسخة الثانية لعرض الأزياء “أوطونتيك فاشن شو” بفندق موفنبيك تحت شعار ”نحو مستقبل أفضل”. وكما دأب على ذلك “أوطونتيك فاشن شو” في نسخته السابقة، ستكون عروس الشمال شاهدة على عرض أزياء عالمي وبلاتو فني متنوع تتخلله لحظات من الإبهار والجمال لتصاميم 10 مصممينأكمل القراءة »
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