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حوادث

تفكيك عصابة لتزوير الدراجات المسروقة

منذ دقيقتين
شكلت شبحا قض مضجع عدد من السائقين بعد تنفيذها عدة عمليات بطرق احترافية أطاحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي «عين الدياب» بأولاد عزوز المسمى السعادة، بصيد ثمين، تمثل في تفكيك عصابة إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة الدراجات النارية وتزوير وثائقها وإعادة بيعها. وحسب مصادر “الصباح”، فإن أفراد العصابة كانوا ينشطونأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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