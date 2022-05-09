حوادث
تفحم شخصين في حادثة بطنجة
لقي رجل وامرأة مصرعهما احتراقا في حادثة سير خطيرة، وقعت بالمدار الحضري لطنجة في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي، جراء اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين، ما خلف حالة من الحزن والألم في نفوس كل المواطنين الذين عاينوا هذا المشهد المؤسف للغاية، بمن فيهم رجال الأمن والوقاية المدنية. وحسب معلوماتأكمل القراءة »
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