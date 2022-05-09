حوادث
حدث ضمن لصوص موقوفين بفاس
اعتقلت المصالح الأمنية بالمنطقتين الثالثة ببن دباب والرابعة ببنسودة بفاس، 4 لصوص لبعضهم سوابق متعددة، بينهم حدث، لارتكابهم سرقات موصوفة وبالنشل وتحت التهديد بالسلاح الأبيض قبل إحالتهم على النيابة العامة، التي أمرت بإيداعهم سجن بوركايز. ويجد الحدث بين 3 متهمين أكبرهم عمره 24 سنة، أوقفهم أمن بنسودة إثر أبحاث وتحرياتأكمل القراءة »
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