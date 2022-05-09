مجتمع
33.4 في المائة من الشباب عاطلون
ارتفع معدل البطالة في صفوف الشباب، إلى 33.4 في المائة، بعدما كان في حدود 32.5 بالمائة العام الماضي، فرغم تراجع هذا المعدل في صفوف فئات وقطاعات مختلفة، بسبب العودة التدريجية للحياة الاقتصادية، إلا أن بطالة الشباب ارتفعت عكس التوقعات. وانتقل معدل البطالة من 12.5 في المائة، إلى 12.1 في المائة،أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا