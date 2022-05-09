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حوادث

تفاصيل جريمتي قتل بوجدة

منذ 53 ثانية
الأولى عثر على ضحيتها مكبلة ومشوهة والثانية توفي صاحبها بعد خلاف مع غريمه فوجئ شاب يقطن بحي المير علي الشعبي بوجدة غرب المدينة، عقب عودته، مساء الأربعاء الماضي، من الثانوية التي يدرس بها في الساعة السادسة مساء، بجثة أمه مكبلة ومشوهة الوجه ومهشمة الرأس، بعد شكه في حالة الباب المغلقأكمل القراءة »


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منذ 53 ثانية
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