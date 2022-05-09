حوادث
تفاصيل جريمتي قتل بوجدة
الأولى عثر على ضحيتها مكبلة ومشوهة والثانية توفي صاحبها بعد خلاف مع غريمه فوجئ شاب يقطن بحي المير علي الشعبي بوجدة غرب المدينة، عقب عودته، مساء الأربعاء الماضي، من الثانوية التي يدرس بها في الساعة السادسة مساء، بجثة أمه مكبلة ومشوهة الوجه ومهشمة الرأس، بعد شكه في حالة الباب المغلقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا