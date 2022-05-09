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الرياضة

“الحريك” يصل البرلمان

منذ 6 دقائق
نائبة وجهت انتقادات للوزير بسبب الهجرة غير الشرعية للرياضيين وجهت نادية تهامي، النائبة السادسة لرئيس مجلس النواب، وعضو فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، لاستفساره حول الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هروب رياضيين مغاربة قاصرين، شاركوا في بطولة العدو الريفي في سلوفاكيا. واعتبرتأكمل القراءة »


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