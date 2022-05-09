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الرياضة

بواش بالمغرب

منذ 6 دقائق
زار مركز المعمورة وأعجب به وينتظر رحيل وحيد ولخلج يرحب به علمت “الصباح” أن المدرب البرتغالي فيلاس بواش حل بالمغرب منتصف الأسبوع الماضي، للتفاوض مع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بشأن إمكانية قيادة الأسود في المرحلة المقبلة. وزار المدرب مركز محمد السادس في المعمورة، ضاحية سلا، للوقوف على مرافقه وتجهيزاتهأكمل القراءة »


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