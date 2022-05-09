مجتمع
تطور ضعيف لقطاع السكن
أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن عدد الوحدات السكنية المشيدة في 2021 وصل إلى 259.167 وحدة. وأوضحت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، في مذكرتها حول الظرفية، بشأن أولى النتائج لـ2021، أن هذه الوحدات سجلت ارتفاعا بنسبة واحد في المائة، مقارنة مع 2020. وفي المقابل، يضيف المصدر نفسه،أكمل القراءة »
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