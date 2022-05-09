حوادث
الرصاص لإيقاف جانح بتازة
اعتقلت مصالح الأمن بتازة، الجمعة الماضي، ذا سوابق متعددة عمره 25 سنة، بعد مقاومته عناصرها أثناء تدخلها زوالا لإيقاف شقيقه لأجل حيازة المخدرات وترويجها وتسهيل استعمالها على الغير، قبل إحالتهما على النيابة العام بابتدائية المدينة التي أمرت بإيداعهما السجن المحلي. وكان المتهم في حالة اندفاع قوية وعرض المواطنين وأفراد الشرطةأكمل القراءة »
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