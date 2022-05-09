حوادث
الدرك يوقف مختطف قاصرات
اعتدى على سيارتين تابعتين لأمن أحفير واحتجز تلميذة من داخل سيارة النقل المدرسي أوقفت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي أحفير، التابعة لسرية بركان، أخيرا، شخصا مشتبها في اختطافه “قاصرات” والاعتداء على المارة وإلحاق خسائر فادحة بممتلكات السكان. وذكرت مصادر مطلعة، أن مصالح الدرك الملكي وضعت حدا للمشتبه فيه، بعد أنأكمل القراءة »
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